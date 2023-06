Menaces de poursuites devant la CPI : «C’est de l’agitation politique» (Seydou Guèye)

Après les morts que notre pays a connus pendant les tensions sociopolitiques suite au verdict du procès Ousmane Sonko, Adji Sarr, des Sénégalais ont agité l’idée de poursuivre l’État devant la Cour pénale internationale (CPI). Interpellé sur la question devant le "Jury du dimanche", Seydou Guèye relativise. «La CPI s’occupe de crime de guerre et de crime contre l’humanité. Moi je ne rentre pas dans ces détails. Pour moi, il s’agit d’une bonne stratégie qu’ils ont mise en œuvre. Quand on sait comment les choses se passent. Il faut avoir la qualité pour le faire» dit-il. Et d’ajouter, «Je ne reviens pas sur ça parce que c’est impossible. C’est de l’agitation politique. Ce qui est important pour les Sénégalais c’est d’abord que les informations judiciaires aboutissent, que les enquêtes aboutissent et qu’on se préoccupe de réparer les préjudices subis par les Sénégalais».







En effet, «il y a des citoyens qui veulent souiller l’image du Sénégal à l’international, mais c’est au détriment du Sénégal. Ce n’est pas pour le président Macky Sall. Ces mêmes personnes veulent créer à l’interne un malentendu selon le porte-parole de l’alliance pour la République. «Si on voit leur stratégie de communication à l’interne on parle de l’iniquité de la décision de justice alors qu’ils savent tous que dans le réquisitoire du juge d’instruction le délit pour lequel le leader du Pastef est condamné, a été visé. Ils veulent masquer l’idée centrale que Sonko a été condamné à une peine de prison et que Adji Sarr est indemnisée au titre de victime».





Par ailleurs, Seydou Guèye précise que les Sénégalais dans leur entièreté ont les mêmes responsabilités pour éviter que le pays de la Teranga devienne le pays de la terreur. « C’est ça l’enjeu. Il y va avec la continuité de nos programmes avec le confort et la confiance des bailleurs, des partenaires. Il nous faut continuer à construire ce pays. On n’a aucun intérêt à d’épaissir l’image du Sénégal au nom d’une préoccupation présidentielle», conclut-il.