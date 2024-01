Message àla nation : Zahra Iyane Thiam décortique le discours "émouvant" de Macky Sall

Le traditionnel discours du Chef de l'Etat est assez "particulier" cette année pour la Directrice Générale de l’Agence Sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) Zahra Iyane Thiam.



Après avoir écouté avec une grande émotion, le dernier message à la nation du Président Macky Sall à son peuple, Zahra Iyane Thiam confie : "C'est un discours rempli d'émotions. Un discours qui revient non pas sur un bilan mais sur les fondamentaux qui doivent forger et nous permettre de construire notre nation et par ricochet d'avoir des réalisations utiles pour les populations. Des réalisations qui nous permettent d'atteindre l'émergence".



Elle affirme que le Président de la République est revenu sur la construction d'une nation qui s'est fait sur la base du leg de tous ses prédécesseurs.



"Il a fait référence à Senghor, à Diouf, à Wade. Mais également sur ce qui justifie l'émergence dont il parle avec la densification de l'investissement au niveau des infrastructures, du capital humain, de l’équité territoriale, de la santé, de l'agriculture, de l'industrie. Il est revenu sur les mécanismes qui doivent encadrer et accompagner le Sénégal réel : ce qu'il appelle ceux qui se réveillent tôt, qui travaillent tôt, se couchent tard et qui ont des petits revenus".



Elle ne manque pas d'évoquer les programmes tels que le PUDC, le PUMA, le PROMOVIILLES, le 3FPT, les bourses de sécurité et sur "l'accompagnement de l'Etat avec les politiques de subventions notamment pour stabiliser les prix".



"Il est revenu sur tout cela pour nous montrer l'importance d'avoir un pays stable, où la démocratie est non seulement protégée mais cultivée au quotidien dans le respect de la diversité des populations. C'est un discours très émouvant. J'étais très émue par le fait que le Président puisse remercier et montrer beaucoup de reconnaissance aux populations sénégalaises en disant que lorsqu'il demandait leur suffrage il n'avait aucun mandat électif. Ça c'est une reconnaissance", s'est réjouie Mme Iyane Thiam.



Elle est également revenue sur le "dernier engagement" que le Président fait à son peuple.



Notamment, celui qui est d'organiser "des élections paisibles, transparentes qui permettront aux sénégalais d'aller bien aux urnes et le lendemain de transmettre le pouvoir de la manière la plus paisible". "C'est un excellent discours que le Président Macky Sall a adressé aux Sénégalais. Un discours à la hauteur de la posture, de la stature de l'homme", estime-t-elle.



Elle ne manque pas à son tour de transmettre son message qui est de réécouter attentivement le discours du Chef de l’Etat, de l'écouter avec raison mais pas avec le cœur.



Mieux, "de prendre tout ce qui peut être utile à consolider notre nation est de l'appliquer. Après nos vœux et nos prières, il faut que nous soyons tous conscients que le Sénégal nous appartient, que nous devons collectivement construire le pays dans la considération, dans le respect de l'autre et dans la solidarité. Le premier élément de stabilité dans un pays c'est des élections transparentes, qui se passent dans le respect de la réglementation, dans le respect de ce que les textes et lois disent".



Pour Mme Thiam, "une élection ne peut être garantie que si chacun s'en remet à la loi".



"Si nous voulons pour l'élection nous apesantir sur les désirs de tout un chacun, on aura ce que nous voyons dans d'autres pays. Tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités à s'engager à se retrouver autour de ce que la loi dit parce qu'en définitive nul ne peut contester aujourd'hui au Sénégal une solidité des textes notamment du code électoral puisqu'avec ce même code nous avons pu avoir plusieurs alternances. Avec ce même code, des coalitions ou des partis ont eu à gagner ou à perdre des élections. Donc, ce qui nous reste à faire c'est que les candidats dans la perspective de l'élection présidentielle s'accorde pour dire que chacun respectera ce que le code électoral impose aux différents candidats", conclut-elle.