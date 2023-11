Migration irrégulière : Les craintes de Moussa Balla Fofana pour le secteur de la pêche

La pêche est probablement le secteur qui subit le plus de dommages face au phénomène de l'émigration irrégulière par voie marine. Invité du « Jury du dimanche », Moussa Balla Fofana, membre de l'ex-parti Pastef, est revenu sur le profil des convoyeurs et relève le risque encouru par l'un des moteurs clés du développement.







Il estime qu'il "ne faut pas regarder ceux qui les prennent, mais ceux qui conduisent les pirogues". "C’est des capitaines, ce sont eux les armateurs, qui savent naviguer pour ramener du poisson. Ce sont les acteurs clés d’un système économique qui partent. Si nous continuons comme ça, ce sont les acteurs économiques les plus importants qui vont disparaître dans l’un des secteurs les plus importants de notre économie", poursuit-il.





Ce secteur, renchérit Moussa Balla Fofana, n'a pas pu avoir les réformes nécessaires pour faire face à la modernité. "Où est cette flotte moderne qu’on devait avoir pour permettre à nos jeunes pêcheurs de rivaliser avec les Portugais et les Espagnols ? Pourtant, les chalutiers ne valent que deux milliards", se demande-t-il.





"Avec les forces de nos bras, on était capable de construire des pirogues et d’aller en mer, on revenait avec suffisamment de matières et quand on vendait ce poisson, on faisait une marge. Modèle économique rentable qui nourrissait des centaines de familles. Mais à cause de la raréfaction de la ressource, des accords qu’on a signés et du fait qu’on n’a pas compris que ce secteur halieutique doit être équipé, que nous devons l’industrialiser pour en faire une priorité, on a dormi pendant 60 ans. Aujourd’hui, ce modèle économique ne marche plus", peste t-il.