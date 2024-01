Mimi Touré après avoir été recalée : "On m'a fait payer mon combat contre le 3e mandat"

Sa réaction n'a pas tardé après son élimination de la course à présidentielle. C'est quelques minutes après que la nouvelle est tombée que l'ancienne première ministre s'est présentée devant les journalistes au siège du Conseil Constitutionnel. Sans mâcher ses mots, Aminata Touré considère son élimination comme une revanche du président Macky Sall. "On a voulu me faire payer mon combat contre le troisième mandat", a-t-elle déclaré.





Son élimination semble ne pas être une surprise pour elle. "Je ne me faisais aucune illusion", a-t-elle poursuivi.





Pour Aminata Touré, le régime en place s'est évertué à recaler des candidats. "Macky Sall lui même n'est pas passé par tout ça pour être président de la République. J'ai été son délégué national pour deux élections et aujourd'hui on veut me faire croire que je ne sais pas faire le parrainage. Après on a été obligé de m'arracher une région, de créer des doublons, de recréer des doublons mais évidemment la volonté était que je ne participe pas et d'autres y compris Ousmane Sonko mais ce n'est que partie remise".