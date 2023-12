Mimi Touré et Mame Boye Diao : soupçons de gros scandale

Dans son édition de ce mardi 12 décembre, L’Observateur révèle que Mame Boye Diao et Mimi Touré sont cités dans une sombre affaire de vente présumée des codes d’accès au fichier électoral. Les deux candidats à la présidentielle de 2024 auraient casqué 500 000 francs CFA.



L’ancienne Première ministre et le ci-devant directeur de la Caisse des dépôts et consignations ont balayé les accusations. «Je ne connais cette personne dont on parle (le mis en cause principal) ni d’Adam ni d’Ève. Je n’ai jamais entendu parler de lui», a juré la première, contacté par L’Observateur. Dans les mêmes colonnes, le second dément : «Je n’ai aucun lien avec lui, ni directement ni indirectement.»



«Cette personne dont on parle» se nomme Amadou Diallo. Il est agent de l’Administration, d’après le journal du Groupe Futurs Médias. Le quotidien d’information rapporte que ce dernier a été dénoncé par un certain Amadou Sow, mandataire du candidat à la prochaine présidentielle Ousmane Ndoye.



L’accusateur a confié au commissariat de Yeumbeul Comico, qu’il a contacté pour faire part de ses graves accusations, que Amadou Diallo a vendu l’accès au fichier électoral à Mimi Touré et Mame Boye Diao, contre 500 000 francs CFA, alors qu’il n’a pas respecté leur accord en ce sens à 80 000 francs CFA pour le compte de son candidat (Ousmane Ndoye).



Après l’alerte de Amadou Sow, les policiers ont ouvert une enquête. Ils ont perquisitionné le domicile du mis en cause (Amadou Diallo), qui a disparu de la circulation depuis l’éclatement de l’affaire. Sur place, rapporte L’Observateur, les enquêteurs ont trouvé des actes d’état civil, des copies de cartes nationales d’identité ainsi que des fiches de parrainages du candidat Mimi Touré.