Mine de diamant au Sénégal, financements politiques de Sonko : L’avis tranché de Me Mame Adama Gueye

Maitre Moussa Diop, avocat au barreau de Paris et leader du mouvement Alternative générationnelle AG/JOTNA est en prison suite à l’autosaisine du procureur de la République. L’avocat avait, il y a une semaine, accusé le président Macky Sall, l'homme d'affaires Jean-Claude Mimran, Diagna Ndiaye et l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, entre autres personnalités, d’être dans un business d’exploration et d’exploitation de diamant dans le mord du pays.





Interpellé sur la question devant le "Jury du dimanche", Me Mame Adama Guèye s’est voulu clair.





Selon lui, « c'est une simple déclaration, pour l'instant. Rien n'est corroboré. Moi, je ne peux pas parler de choses qui ne sont pas corroborées. Il y a des accusations portées par quelqu'un sur la base de certains documents, soi-disant valables. En l'état de l'enquête, moi, je ne me prononcerai pas, si je n'ai pas d'éléments concrets sur lesquels m'appuyer ».





Cependant il estime qu’il faut être prudent sur la gestion des ressources naturelles. « Les accusations, en général, toutes ne sont pas fondées. Moi, j'ai entendu quelquefois, il y a eu des accusations sûres, par exemple le pétrole ; quelquefois, c'est fantaisiste et erroné. Il y a l'ITIE qui est là, il y a des structures qui sont ici en place pour assurer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Ce n'est peut-être pas parfait, mais il y a quand même des éléments qui sont assez intéressants. Aujourd'hui, si vous voulez, vous allez sur Internet, vous avez tous les contrats pétroliers, c'est accessible à tout le monde. Donc ça, c'est quand même des avancées qui ne sont pas négligeables. Maintenant, les accusations, souvent, quand les hommes politiques les font, je suis désolé de le dire, souvent ce n'est pas étayé et quelquefois c'est très léger », prévient-il.





Autre point abordé par l’ex-bâtonnier et membre de la société civile, les financements politiques.





En effet, le député Matar Diop, membre de la coalition au pouvoir, a parlé de supposés financements occultes qu'aurait reçus le leader de l'ex-parti Pastef. Maitre Mame Adama Guèye pense que « la réglementation des fonds utilisés par les partis est à combler, parce qu'on a des exemples. Aux États-Unis, en France, partout, on contrôle les dépenses électorales. On contrôle les ressources utilisées par les partis. Ici, ça ne se contrôle pas. Vous pouvez dépenser ce que vous voulez ».





Maitre Guèye est d'avis que « les candidats à la Présidentielle devraient faire une déclaration de patrimoine. Ça devrait être obligatoire. Parce qu'on devrait mesurer le patrimoine de la personne avant qu'il soit président de la République, le vérifier après. Maintenant, une fois qu'on est élu président, on doit faire une déclaration de patrimoine. Ça, c'est un fait".





Cependant, l’avocat estime que, de manière générale, il faudrait avoir plus de transparence dans la question des ressources et des fonds utilisés par les partis politiques.