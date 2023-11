Ministère des Pêches et de l’Économie maritime : Le budget s’élève à plus de 36 milliards F CFA

Le budget 2024 du Ministère des Pêches et de l'Économie maritime s'élève à 50 731 723 268 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 36 722 260 373 FCFA en crédits de paiement (CP). Pape Sagna Mbaye fait face aux parlementaires pour l’examen dudit budget.





Le ministre a fait part des réalisations et des performances de l'exercice en cours et a indiqué, dans la même dynamique, les perspectives pour 2024 dans les programmes Pêche et Aquaculture, Économie maritime, Pilotage, Coordination et Gestion administrative.







Dans le même volet, le Ministre des Finances et du Budget a indiqué que le plaidoyer du parlement relatif à l'augmentation dudit budget était bien pris en charge, avec une hausse de 15, 25 milliards en valeur absolue et 71% en valeur relative passant de 21,47 milliards en 2023 à 36,72 milliards en 2024.





Cette hausse s’explique, selon le ministre, par l’inscription de nouveaux projets, notamment le projet de géolocalisation des embarcations, le projet de gestion durable des pêcheries continentale, le renforcement de la liaison Dakar Gorée et la réhabilitation et l'extension de l'Ecole de Formation Maritime.





« Tous ces projets ont suivi le processus de maturation et figuraient dans le rapport d'évaluation transmis au parlement » dit-il. S’y ajoute, « la hausse de la subvention des moteurs passant de 2 à 4,5 milliards de FCFA, l'augmentation de la dotation des projets de gestion des ressources naturelles qui passe de 500 millions à 2,3 milliards de FCFA, les travaux de réhabilitation des vedettes (950 millions à 3 milliards de FCFA), la modernisation du parc piroguier (200 millions à 1,2 milliard de FCFA). La prise en charge des arriérés de la dette due aux observateurs de pêche pour 1,106 milliard de FCFA et du paiement de la contribution aux organisations internationales ».