Mission d’observation électorale de l’Union européenne : « Plus de 40 % des cartes d'électeur n’ont pas pu être délivrées »

La mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) s’est prononcée ce mardi 26 mars sur le déroulement et l’organisation de l’élection présidentielle. En conférence de presse, la MOE UE a salué la bonne organisation de ce scrutin.





« Le vote a été évalué très positivement par les observateurs et les procédures ont été généralement respectées dans les bureaux de vote observés où le dépouillement a été effectué de manière transparente », a affirmé Malin Björk, cheffe observatrice de la MOE UE.





La mission, tout en soulignant une « campagne électorale qui s’est déroulée dans un climat généralement apaisé », relève « l’absence d’encadrement du financement de la campagne électorale qui constitue une lacune importante et qui entrave l’égalité des chances entre candidats ».





D’autres éléments déplorables ont été notés durant le processus électoral. En effet, Malin Björk souligne que «certaines informations clés sur le fichier électoral et la carte électorale n’ont pas été rendues facilement accessibles ».





Ainsi, « un jeune sur deux âgé de 18 à 30 ans n’est pas inscrit sur le fichier électoral, et plus de 40 % des cartes d'électeur issues de la dernière révision des listes électorales n’ont pas pu être délivrées », regrette Mme Björk. En plus, les candidats Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye ont eu des mandataires dans 90 % des bureaux de vote tandis que les autres candidats n’étaient parfois pas représentés dans les bureaux de vote.







La MOE UE recommande, en ce sens, une réforme de la loi pour «renforcer l’indépendance des organes de gestions des élections, traiter le problème du parrainage, assurer l’accès intégral et sécurisé au fichier électoral et simplifier l’enrôlement des électeurs ».