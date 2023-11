Mobilisation politique à Louga : Oumar Boun Khatab Sylla signe un retour en force

Oumar Boun Khatab Sylla a réussi une démonstration de force ce week-end à Louga lors de l’assemblée générale de son mouvement « Valeur ». L’ancien patron de la société de transport public Dakar Dem Dikk est ainsi parvenu à titiller voire à éclipser des ténors politiques de la capitale du Ndiambour notamment le ministre Moustapha Diop et le Dg de l’ONAS Mamour Diallo. Ce dimanche, Oumar Boun Khatab Sylla n’a pas manqué de solder ses comptes avec ses ennemis mais aussi d’évoquer son bilan à la tête de DDD.







Lors de la dernière assemblée générale de son mouvement ce dimanche, Oumar Boun Khatab Sylla a démontré qu’il reste populaire dans sa ville. Malgré la perte de son strapontin de directeur général de Dakar Dem Dikk, intervenue il y a plus d’une année, il continue à mobiliser et à battre campagne. Mieux, que son mouvement prépare activement la présidentielle de février prochain. Tous les trois mois, « valeur » tient des rassemblements et tous les trois mois, ses rangs grossissent régulièrement. « Aujourd’hui, à Louga, tout le monde reconnaît que notre leader abat un travail titanesque. A chaque fois qu’il organise une manifestation politique, c’est un monde fou qu’il draine. S’il ne titille pas des leaders comme le ministre Moustapha Diop, le Dg de l’ONAS Mamour Diallo, il les dépasse » souligne un des souteneurs de Oumar Boun Khatab Sylla. « Il est le seul à mobiliser à Louga, une ville où l’on s’étonne que les populations aient tourné le dos aux anciens de la classe politique locale. Quand le Premier ministre était récemment à Louga, nous n’avons pas senti une réelle mobilisation politique.





Quand Modou Diagne Fada est passé pour les parrainages, ce n’était pas fameux. Mamour Diallo a tenu récemment une rencontre politique, il n’y avait pas plus de 100 personnes. Moustapha Diop ne déclenche plus l’enthousiasme des foules. C’est comme s'il est émoussé politiquement. Bref, depuis plus d’un an, Oumar Boun Khatab Sylla est le seul à mobiliser. Il organise régulièrement des événements politiques », renchérit un autre souteneur Impressionné par la foule qui scandait sans cesse le nom de l'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk (Ddd). Du haut de la tribune, plus précisément du présidium, le magistrat de profession a dit à ses militants que « Le mouvement « Valeur » a convoqué cette assemblée générale à laquelle ont pris part l'ensemble de ses responsables. Hier (samedi), nous avons tenu une réunion de la conférence des leaders. C'était pour nous une occasion d'échanger sur la vie de notre mouvement ainsi que les perspectives. Naturellement, nous avons analysé la situation politique du pays pour ensuite décliner ensemble une vision stratégique de nos activités à faire dans le cadre de la préparation de la Présidentielle de 2024…» a déclaré Oumar Boun Khatab Sylla.







« Je suis toujours reconnaissant au président Macky Sall (…) Le mouvement Valeurs n'est pas associé à aucun combat politique »