Modification de l’article 87 de la Constitution : Hamidou Thiaw regrette le retrait du projet de loi

Le parti MPR (en marche pour la renaissance du Sénégal) dirigé par Hamidou Thiaw, a organisé ce week-end un forum sur l’emploi des jeunes à Kaolack. Son leader dit regretter le retrait du projet de loi abrogeant l’article 87 de la Constitution ouvrant la voie au regroupement des scrutins. Il a, par ailleurs, promis de faire de l’emploi une sur priorité.





Hamidou Thiaw a fait sensation ce samedi à Kaolack. Contrairement à la plupart des responsables politiques de l’opposition, il a exprimé son regret du retrait de l'article 87 en vue de sa modification par la représentation parlementaire .“Il y a trop de politique dans notre pays et que l'article 87 aurait permis de dissoudre l'Assemblée et de regrouper les scrutins et de faire qu’une élection, car le Sénégal a besoin d’une élection tous les cinq ans”.





Pour rappel, dans le cadre de la promotion de sa candidature à la Présidentielle, le chef de file du MPR compte entamer une tournée nationale pour aussi recueillir des propositions populaires en vue d’enrichir son offre politique.





Pour lui, le manque d'emploi a entraîné la pauvreté au Sénégal. ”L'État du Sénégal a complètement échoué sur le plan de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons organisé ce forum pour résoudre ce problème. Le pouvoir doit faire de sorte que les sociétés étrangères viennent investir et pas compétir avec les entreprises sénégalaises et dans ce cadre, il faut privilégier ces dernières et que les sociétés publiques soient dirigées par des Sénégalais et que leur capital soit détenu à plus de 50 % par des nationaux. Ensuite, former les jeunes. L'État peut jouer aussi son rôle en étant le garant de ces prêts“, a préconisé ce candidat déclaré à la Présidentielle de février prochain. Pour lui, cette formation doit se faire dès le bas âge pour arrêter le cycle de la pauvreté.





Concernant l'immigration clandestine, Hamidou Thiaw souligne que “ce sont des jeunes désemparés et désespérés qui pensent qu’aucun espoir n’est permis sur place, qui tentent l’aventure. Quand ils prennent les bateaux, c'est pour trouver de l'emploi, car il n'y a pas au Sénégal, que ce soit pour les jeunes et pour les adultes, et nous devons nous battre pour trouver des emplois pour tout le monde”, proclame le leader du MPR.