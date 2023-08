Modification du code électoral : Ces articles abrogés ou remplacés

Ce samedi 5 août est examiné à l'Assemblée nationale, le projet de loi n°12/2023 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral. Ce texte a été proposé après la présentation des conclusions du dialogue national.





Ainsi, il a été jugé nécessaire d'abroger et de remplacer les articles L.28, L.29, L.57, L.120, L.121, L.122, L.123 et L.126 du Code électoral.