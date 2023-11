Modou Diagne Fada : « Même si Sonko ne participe pas à l’élection de 2024… »

Ousmane Sonko est supporté par nombre de nos concitoyens. Il pèse sur l’échiquier politique, je l’admets. Parce que s’il ne pesait pas, il n’allait pas gagner la commune de Ziguinchor, ses hommes n’allaient pas gagner d’autres communes du Sénégal, lors des dernières élections locales. La coalition dans laquelle il est membre n’allait pas avoir autant de députés, selon le ministre des Collectivités territoriales.







Devant le "Jury du dimanche", Modou Diagne Fada souligne tout de même que l’absence éventuelle de Sonko ne voudrait pas dire que l’élection n’est pas inclusive. Parce que c’est un Sénégalais comme moi, comme les 262 compatriotes. On n’est pas au bout du processus. On verra ce que le Conseil constitutionnel va déclarer.