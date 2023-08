Moise Sarr nouveau PCA de la Société d’exploitation du TER

Président de la République Macky Sall vient de nommer son ancien Secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'Exterieur Monsieur Moise Sarr comme administrateur et Président du Conseil d'Administration de la Société d'Exploitation du Train Express Régional communément appelé SETER.





Cette possibilité de mettre un sénégalais à la tête du Conseil d'administration, en lieu et place d'un expatrié francais, a été obtenue par le Président Macky Sall lors des dernières négociations en janvier 2023 qui ont abouti à la signature du nouveau contrat d'exploitation et de maintenance du TER avec l'entrée de l'Etat du Sénégal dans le capital de ladite Société.





C'est donc un homme de confiance que le Président de la République a choisi pour présider conseil d'administration composé à la fois par des administrateurs sénégalais et français. Pour information, le TER c'est 75.000 voyageurs par jour et pas moins de 1000 employés. Il est, en outre, l'un des projets les plus structurants, innovants et importants du Président sortant Macky Sall.





Source: Point Actu.