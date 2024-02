Mort de Lamine Camara : Une plainte déposée par sa famille

Les membres de la famille et proches de Lamine Camara, cet élève du lycée Djignabo de Ziguinchor tué le samedi 10 février dernier lors des manifs contre le report de la Présidentielle, ont annoncé une plainte pour tirer cette affaire au clair.





Après la mise en terre du jeune Lamine ce matin au cimetière de Kandialang, ils ont encore réclamé toute la lumière et justice sur cette mort.





C'est l'oncle du défunt, Boubacar Diédhiou, qui en a fait la révélation. "On a déposé une plainte et on attend le travail de l'autorité judiciaire. Nous, nous avons fait ce qui nous revient de droit. On a déposé et maintenant on attend", informe-t-il.





Poursuivant, il précise que la famille ne peut pas se substituer à l'autorité judiciaire. Elle souhaite que justice soit rendue pour leur fils et pour tous les autres.









Serigne Cheikh Malick Mansaly, marabout, a révélé qu'Amnesty International a été aussi saisie. "Nous avons pris l'attache d'Amnesty International pour que l'on prenne un avocat".





Bien que d'autres morts ont eu lieu depuis deux ans et qu'aucun dossier n'a eu de suite jusqu'à présent, le marabout ne désespère pas et espère que la lumière va jaillir sur ces différents crimes, en particulier celui de son disciple Lamine Camara.