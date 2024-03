Mouhamadou Makhtar Cissé, après son vote : “Le jour de vote ne doit pas être un jour de tensions et de violences"





Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a appelé les Sénégalais à voter ”dans la paix, le calme et la sérénité”, soulignant que ce dimanche est ”un jour de respiration démocratique”.





‘’Je lance un appel au calme, à la paix, et à la sérénité. Un jour de vote doit être un jour de respiration démocratique, mais ne doit pas être un jour de tensions et de violences’’, a dit M. Cissé après avoir exercé son devoir civique au bureau de vote 4 de l’école Alioune Sarr, ex école de Dagana.





Il appelle les Sénégalais à ne pas verser dans ”des violences, ou dans la destruction des infrastructures”.





‘’Le plus dur à reconstruire, ce sont les relations humaines et sociales, ou encore le tissu social. Quant aux infrastructures on peut les reprendre alors que le tissu social quand il est détruit, c’est beaucoup plus difficile’’, a-t-il expliqué, drapé dans son boubou blanc.





”Donc, il faudrait être beaucoup plus vigilant. Je rappelle que le Sénégal nous transcende, le Sénégal est au-dessus de tous et de nos intérêts particuliers’’, a-t-il encore soutenu.





Il a appelé à ”un vote dans la paix et dans la sérénité”, priant que ”Dieu aide les Sénégalais, à faire le meilleur choix possible et que le président qui sera élu soit le meilleur pour le Sénégal’’.