Mountaga SY fait carton plein avec plus de 193.000 parrains...une victoire de Amadou BA au 1er tour

Le Maire de Aéré Lao, Mountaga Sy explose le compteur de la majorité presidentielle en réalisant une contribution record pour la campagne de parrainage de Amadou Ba avec 196,145 parrains récoltés et répartis dans 11 régions. La cérémonie de remise des parrainages a été présidée par le candidat de la majorité présidentielle lui même, Amadou Ba, le Maire de Saint Louis Mansour Faye qui est par ailleurs le coordonnateur de la région du nord et le coordonnateur National Abdoulaye Diagne. C'est une mobilisation exceptionnelle que le Directeur général du Port autonome de Dakar Mountaga Sy a réussi samedi au siège de l’alliance pour la république. Amadou Ba et Mansour Faye ont salué le dévouement et le sens de l'engagement de l’édile de la commune d’Aere Lao. Nous proposons les temps forts de cette cérémonie