Moussa Balla Fofana : "Candidat ou pas, Ousmane Sonko battra Amadou Ba au soir du 25 février 2024"

Invité dans l'émission "Jury du dimanche" d’Iradio, Moussa Balla Fofana, membre du cabinet d'Ousmane Sonko, en charge du programme municipal, législatif et présidentiel, s'est prononcé sur la décision de la Cour suprême qui a cassé la décision de justice rendue par le juge Sabbassy Faye.



Interpellé sur la décision de la Cour suprême, ainsi que le court temps qui reste pour clôturer les parrainages, Moussa Balla Fofana a servi comme réponse que ces deux alibis " ne peuvent en aucun cas compromettre la candidature du leader du Pastef".



Le responsable politique de préciser que "le parti Pastef n'a jamais mis en avant les personnes, mais plutôt un projet», avant d'ajouter "Candidat ou pas, Ousmane Sonko reste toujours l'homme fort qui décidera des orientations de ce pays par le biais de son projet".



Justifiant son point de vue, Moussa Balla Fofana évoque que " c'est le peuple sénégalais qui a décidé de faire d'Ousmane Sonko l’homme politique des prochaines décennies à venir et que ni les rapports de force, ni les décidions de l'État ne pourront changer cela".



En ce qui concerne l'incarnation du projet de Pastef par une autre personne issue de la formation du parti Pastef, l’allié d'Ousmane Sonko soutient que " ce n’est pas la personne de Sonko qui importe, l'essentiel c'est de sauver à tout prix le projet qu'il porte et de gagner la prochaine élection, peu importe le candidat désigné dans le parti".



Quant au choix du candidat de Pastef, Moussa Balla Fofana se réserve de donner une réponse précise. Il laisse entendre que le moment venu, "Ousmane Sonko, en tant que leader de Pastef prendra ses responsabilités pour désigner la personne qu'il faut".



Dans la même foulée, il prédit une victoire du leader de Pastef sur le Premier ministre Amadou Ba au soir du 25 février 2024. Selon lui, à cette date, le projet de Pastef triomphera largement sur la mouvance présidentielle et "l'on assistera à un nouveau Sénégal avec d'importantes réformes".