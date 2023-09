Moussa Bocar Thiam : “Le choix de Amadou Ba traduit l’aspiration profonde du peuple”

“En choisissant Monsieur Amadou Ba comme candidat de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle de février prochain, le président de la République, SEM Macky Sall, traduit l'aspiration profonde du peuple Sénégalais. La viralité des messages et publications sur les différentes plateformes sociales en faveur de ce choix, montre à suffisance l'adhésion du peuple sénégalais à la candidature de Amadou Ba. Son parcours marqué par la rigueur, la sérénité, l'esprit inclusif et la maîtrise des enjeux socio-économiques du Sénégal dans un monde en constante mutation, est un atout. Le peuple sénégalais porte la candidature qui rassure par la mesure et l'ouverture à toutes les forces vives. Le Président Macky Sall, une fois de plus, a été au rendez-vous avec le peuple. La victoire au premier tour est déjà acquise en attendant l'apostille en février 2024!”







Me Moussa Bocar THIAM, Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique