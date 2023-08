Moussa Diaw, analyste politique : « Le candidat qui va remplacer Sonko a mille chances de gagner, si… »

Ousmane Sonko emprisonné et malade, son parti dissous. Une situation qui pousse les responsables de l'ex-Pastef à envisager désormais l’éventualité d’un candidat autre que leur leader pour la Présidentielle de 2024. Des analystes politiques interpellés sur cette question jugent cette posture raisonnable et soulignent que ce potentiel candidat a de réelles chances de passer.





« Le contenu c’est-à-dire la présence, les partisans et l’esprit, tout est là. Maintenant, le fait de capitaliser tout ça pour que ça puisse servir à un autre candidat reste quand même une démarche très responsable », soutient Assane Samb, analyste politique sur RFM.





Toutefois, Moussa Diaw, un autre analyste politique, laisse entendre que les chances du potentiel remplaçant d’Ousmane Sonko sont réelles, au cas où le maire de Ziguinchor est exclu. « Ousmane Sonko pourrait mobiliser et donner des consignes pour susciter une réaction massive et présenter le candidat comme étant le représentant de leur parti et aussi le combat qu’il doit mener autour des idées de Sonko. S’il le fait, bien sûr il peut avoir la chance de gagner, parce que comme vous le savez, il y a l'état de l’opinion et les situations que vit ce parti depuis son émergence dans l’espace politique sénégalais et aujourd’hui il représente un important dispositif électoral », précise-t-il.





À préciser que les potentiels successeurs à Ousmane Sonko sont nombreux. Des confrères affirment même que dans le Pastef, des noms commencent déjà à fuiter. Tout comme au sein de Yewwi Askan Wi où certains leaders essaient de séduire l'électorat de Pastef.