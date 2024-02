Moussa Sarr : « Si le report de la Présidentielle est acté, la Ligue démocratique aura son candidat »

La Ligue démocratique (LD) constate une situation politique compliquée depuis l'annonce du report de la Présidentielle. Membre de la mouvance présidentielle, la LD pourrait avoir son candidat, si le report du scrutin du 25 février est acté par le Conseil constitutionnel.







Selon Moussa Sarr, ses camarades et lui vont profiter de la nouvelle date du 15 décembre 2024 retenue pour l'échéance électorale afin d’examiner le contexte politique le 17 février prochain.





« Nous allons convoquer l'ensemble des secrétaires généraux de fédération du pays pour analyser avec nos responsables départementaux la situation politique actuelle et, de cette analyse, nous dégagerons les conséquences relatives aux perspectives du parti », déclare le porte-parole de la Ligue démocratique.





Une réunion au terme de laquelle pourrait ressortir le choix de la coalition de gauche d'avoir un candidat à la Présidentielle, si et seulement si le report est définitivement acté et le processus remis à zéro.





« Je ne peux pas en ce moment dire si nous aurons un candidat pour l'élection présidentielle le 15 décembre. Est-ce que nous aurons un candidat de la LD ? Est-ce que nous aurons un candidat de la CDS ? Un candidat de la gauche plurielle ? Est-ce que nous serons avec le candidat que Benno Bokk Yaakaar a déjà choisi ? Rien n'est exclu », parce que, « le 15 décembre, c'est encore loin », explique-t-il.





En attendant, la Ligue démocratique, toujours membre de la coalition présidentielle, réitère sa position de principal. « C'est le respect du calendrier électoral, c'est le respect du calendrier républicain. Nous sommes membres de la coalition Benno et nous étions d'accord et nous sommes toujours d'accord avec la candidature d’Amadou Ba. Car pour nous, il est le candidat de la Ligue démocratique et celui de la mouvance présidentielle. Voilà pourquoi le 23 décembre 2023, nous avons tenu un congrès d'investiture de notre candidat », indique Moussa Sarr sur les ondes d’iRadio.