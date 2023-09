Moussa Sow vote Amadou Ba et démarre le week-end prochain à Gollere (finale jeunesse arrondissement de Cascad) et à Olol Diawbe (meeting)

Ce samedi 9 septembre 2023, le Président de la République Macky Sall par ailleurs Président de la coalition BBY et de la Majorité Présidentielle a porté son choix sur le Premier Ministre Amadou Ba pour être candidat à l’élection présidentielle de Février 2024 .



Moussa Sow, maire de Walaldé et coordonnateur national du PUMA remercie le chef de l’Etat Macky Sall et félicite le premier ministre Amadou Ba. En effet, Moussa Sow appelle ses militants et sympathisants à soutenir cette candidature jusqu’à la victoire éclatante au soir du 25 Février 2024 .



Selon lui, Amadou Ba a été choisi après de larges concertations. C’est la raison pour laquelle il lance un appel aux Podorois et à tous les militants de la coalition Benno Bokk Yaakar à la solidarité et à l’engagement derrière cette candidature qui a un seul objectif : la continuité de la vision du chef de l’Etat, Macky Sall.



Le coordonnateur national du PUMA appelle les militants de Benno Bokk Yaakar à travailler la main dans la main pour la suite du Plan Sénégal Émergent dont les résultats parlent d’eux-mêmes.



Sur ce, le Samedi 16 septembre 2023 sera une journée mémorable dans la commune de Gollere car elle marquera la finale du tournoi départemental des vétérans de football. Cet événement prestigieux sera présidé par Moussa Sow qui va saisir l’occasion pour lancer le début des activités de soutien à notre candidat Amadou Ba jusqu’à la victoire au soir du 25 février 2024.



Le lendemain, Dimanche 17 septembre 2023, un meeting à Olol Diawbee dans la commune de Madina Ndiatbe vibrera au rythme de l’engagement affiché par les Diawbee derrière Moussa Sow, le Coordonnateur National du Puma et maire de Walalde, le président Macky Sall et le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar Amadou Ba. Ce meeting politique sera l'occasion pour la population locale de montrer son soutien indéfectible à ces leaders et d'exprimer son engagement envers le développement du département de Podor. Ces deux jours promettent d'être marqués par des moments inoubliables, mêlant sport et politique, dans le département de Podor.



Tous derrière Amadou Ba et ensemble nous vaincrons….



