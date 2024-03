Moustapha Diakhaté : "Macky Sall a trahi les Sénégalais"

Fondateur de Àar Doomi Senegaal/Mouvement pour la République et la démocratie, Moustapha Diakhaté n'est pas en phase avec le chef de l'État Macky Sall de reporter le scrutin présidentiel et de faire libérer le leader du parti dissous Pastef, Ousmane Sonko, à travers une loi d'amnistie.





"La tentative inconstitutionnelle d’interrompre le processus électoral et l’amnistie des crimes et délits commis par Ousmane Sonko et ses amis constituent des fautes dont le président de la République porte l’entière responsabilité", a-t-il déclaré dans un long texte pour acter son divorce d'avec le patron de l'Alliance pour la République (Apr). Il ajoute : "Le président Macky Sall a trahi le peuple sénégalais, ceux qui l’ont soutenu durant sa traversée du désert et porté au pouvoir pendant 12 ans."





Car, selon l’ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar, "le président de la République Monsieur Macky Sall, qui devait être le pompier du Sénégal, est devenu son pyromane".