Moustapha Faye lance un mouvement pour sortir Kaolack de sa léthargie

Le Mouvement Social Agir Ensemble pour Kaolack va être officiellement lancé dans les prochains jours, renseigne un communiqué parvenu à Seneweb. Cette association a été fondée par M. Moustapha Faye, natif de Kaolack, travailleur social spécialisé formé à l’Université des Sciences Sociales Appliquées de Bochum en Allemagne.





Selon ses concepteurs, Agir Ensemble pour Kaolack est “un creuset d’hommes et de femmes (jeunes et vieux) intellectuels, commerçants, artisans, artistes, élèves, étudiants, etc, engagés et déterminés ayant un destin commun de mettre sur pied une troisième alternative dont toute la démarche est centrée sur l’humain”. “Un mouvement social fédérateur de toutes les énergies vives de la région pour prendre en main le destin des populations et dont la finalité est de sortir Kaolack de sa léthargie politique, économique, sociale et environnementale”.





L’objectif du Mouvement est de “conscientiser la population Kaolackoise sur la situation alarmante de la région à tout point de vue et de proposer des orientations claires et des perspectives de développement à travers une charte”.