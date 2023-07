Mouvance présidentielle : la petite pique de Macky Sall à... Bennoo

Même s’il s’est déclaré non-partant pour un troisième mandat, Macky Sall espère que Bennoo Bokk Yaakaar, la coalition qui le soutient depuis 2012, restera au pouvoir au détour de la prochaine présidentielle. Pour ce faire, il mise sur une candidature consensuelle.



«Je ferai tout pour consolider la coalition et l’élargir», a-t-il promis dans des propos tenus mercredi lors de la réunion du Secrétariat exécutif national (SEN) de son parti (APR) et repris par L’Observateur. Cependant, Macky Sall n’a pas manqué de lancer une pique à ses alliés. «Bennoo Bokk Yaakaar est plus forte, mais moins déterminée. Et c’est là que se trouve le danger», a-t-il alerté.



Malgré tout, le chef de l’État entend prendre le pouls de ses compagnons dans la perspective de la prochaine présidentielle. En effet, renseigne L’Observateur, Macky Sall a prévu de rencontrer, lundi prochain, la Conférence des leaders de Bennoo.