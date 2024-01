Mouvement : Les arabophones du Sénégal veulent se faire entendre

Le Mouvement des arabophones du Sénégal (MAS) est né. Ce, à l’issue du congrès national organisé, le samedi 30 décembre dernier, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. «L’objectif était d’informer l’opinion publique de la naissance officielle de ce mouvement qui cherche à prendre en charge toutes les préoccupations des arabophones du Sénégal. Il réunit tous les arabophones du Sénégal y compris des chefs religieux.», a déclaré, leur porte-parole, Imam Assane Seck.





Expliquant que c’est pour mieux porter les revendications des arabophones et mieux défendre leurs intérêts, leur insertion dans le milieu professionnel, la mise en valeur de leurs compétences au bénéfice du pays en général.





Quid des revendications ? Imam Assane Seck a soutenu qu’elles sont «très» nombreuses. « Elles ne sont pas fantaisistes. Ce sont des revendications relevant de l’équité, reconnaissance des compétences de spécialisation des arabophones. Nous avons notre place dans tous les secteurs. Dans la police, il y a des problèmes qu’un arabophone peut mieux contribuer à résoudre avec le truchement de sa culture islamique pour une population à plus de 96% musulmane », souligne-t-il.





Puis, il avance : « La justice, la diplomatie et l’ouverture des centres de formation professionnelle pour les arabophones, la construction d’une université publique avec toutes les filières scientifiques, l’intégration de l’arabe dans les universités virtuelles et l’ouverture davantage de départements en Arabe dans toutes les universités de Langues étrangères appliquées, le recrutement d’arabophones dans les ambassades et dans tous les secteurs où ils seront utiles pour leur pays et auront l’opportunité de prouver leurs compétences ».