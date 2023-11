Mouvement Njeriñ Askan Wi : Deux ans au service des communautés de Yeumbeul et de Keur Massar

Le mouvement Njeriñ Askan Wi célèbre ce dimanche ses deux années d’existence. Pour marquer le coup, une cérémonie est prévue aujourd'hui à Yeumbeul. Seneweb vous présente ce mouvement fondé par Oumar Yaya Sow, qui multiplie les actions de philanthropie à Yeumbeul et à Keur Massar.



Créé le 21 Novembre 2021 à Yeumbeul, le mouvement Njeriñ Askan Wi regroupe hommes et femmes du département de Keur Massar qui se sont unis autour du Président Oumar Yaya Sow dans le but de mener des actions sociales.



L’association aide les populations sur le plan social, religieux, culturel, sanitaire , environnemental. Elle s’active aussi dans l’éducation et l’insertion sociale.



Deux années ont été nécessaires au mouvement pour conquérir tout le département de Keur Massar, être au chevet des populations et faire partie des mouvements les plus actifs.



Le mouvement se distingue notamment par le soutien aux ASC du département, mène des opérations de dons de médicaments et organise des journées de consultations gratuites.



L’appui du mouvement pour la communauté se manifeste aussi lors des fêtes religieuses : Magal, Gamou, Appel, pèlerinage de Popenguine, Tabaski, Korité etc...



Parmi les réalisations phares du mouvement Njeriñ Askan Wi, la construction de la grande mosquée de Thiaroye Kao 5, un magnifique bijou au cœur du quartier Oumar Foutiyou Tall.



A cela s'ajoutent les financements et accompagnements des jeunes et des femmes ; les offres de bourses d'études et les multiples efforts de luttes contre les inondations matérialisés par les dons de motopompes et bons de carburant.



Oumar Yaya Sow et le mouvement Njariñ Askan Wi jouent leur partition citoyenne et participent au développement de Yeumbeul sud et du département de Keur Massar.