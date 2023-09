Muet, lâché par des responsables de Linguère : Aly Ngouille Ndiaye a-t-il perdu le Nord ?





Un peu moins de deux semaines après sa démission fracassante du gouvernement, dans la foulée de la désignation d’Amadou Ba, le 9 septembre dernier, comme candidat de la coalition présidentielle, le désormais ex-ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, semble adopter la stratégie du silence.





Ce, alors qu’il avait donné rendez-vous aux Sénégalais « dans les prochains jours ». Au même moment, les autres dissidents à savoir Mame Boye Diao et Mahammed Boun Abdallah Dionne ont déjà officialisé leur candidature à la présidentielle de février 2024. Lors d’un entretien avec Rfi et France 24, le patron de l'Apr Macky Sall a fait savoir qu’«il y a encore deux ou trois qui pensent qu’ils doivent être candidats, mais c’est leur liberté, c’est leur droit », espérant, toutefois, « qu’il y aura avant le dépôt des candidatures encore des discussions qui permettront finalement d’arriver vers une convergence totale ».





Aly Ngouille Ndiaye est-il concerné par lesdites discussions ? En attendant d’y voir plus clair, signalons que le maire de Linguère est en train de perdre du terrain dans cette partie nord du pays. Et pour cause, l’on apprend de bonnes sources que 17 édiles des 19 communes que compte le département de Linguère ont définitivement acté leur divorce avec leur collègue de la localité éponyme. Ils ont d’ailleurs été reçus ce jeudi après-midi par le Premier ministre, Amadou Ba, candidat de Benno. Une manière pour eux de réitérer leur position déjà déclinée, il y a quelques jours, à Dahra, à travers la signature à l’unanimité d’une motion de soutien pour leur adhésion sans réserve au choix de Macky Sall en perspective de l’élection présidentielle de février 2024.





Ils ont sous la houlette du ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, par ailleurs, maire de Dahra, promis de ne donner aucune chance à leur désormais ex-compagnon, Aly Ngouille Ndiaye, qui a décidé de faire cavalier seul. « Le Djoloff est et restera dans l’escarcelle de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Nous nous battrons jusqu’à la victoire finale de notre candidat Amadou Ba au soir du dimanche 25 février 2024 », ont-ils juré. Lors de la rencontre, ces élus locaux ont également apporté les doléances de leurs communes respectives .