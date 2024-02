Nathalie Yamb : « Macky Sall ne va pas organiser d’élections avant le 2 avril »





La tenue d’une élection présidentielle avant le 2 avril au Sénégal n’est qu’une utopie, d’après Nathalie Yamb. L’activiste est convaincue que « Macky Sall ne va pas organiser d’élections avant le 2 avril ». Dans un post sur X, elle prédit « ce qui va se passer ».