Nathalie Yamb sur les épouses de Bassirou Diomaye Faye : «la fonction de 1ère dame n’existe pas dans la Constitution ni dans…»

Depuis quelques semaines, des Sénégalais ont commencé à se demander qui sera la Première dame si toutefois le candidat Bassirou Diomaye Faye venait à être élu. Ce qui est compréhensible car depuis que le Sénégal a obtenu son indépendance, aucun des quatre Présidents de la République n’était polygame.



Au vu des tendances qui sont favorables à l’enfant de Ndiaganiao, la question se pose de plus en plus. Ce qui pousse Nathalie Yamb, une activiste camerounaise, à réagir sur la plateforme X. « D’une part, la fonction de 1ère dame n’existe pas dans la Constitution ni dans aucun autre texte sénégalais. Il n’y a ni première, ni deuxième ni vingtième dame. Il y a l’épouse/les épouses/conjoint (s) du Président de la République. Au regard de la loi, ce sont des citoyennes ordinaires », a-t-elle noté.



Nathalie Yamb estime que le terme de Première dame est, donc, un abus de langage très prisé, pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde.



« À ma connaissance, seuls les USA et les monarchies ont prévu le statut de First Lady/First Gentleman (ainsi que reine/roi consorts etc.) dans leurs textes », soutient-elle.



L’activiste camerounaise rappelle que Bassirou Diomaye Faye, une fois au Palais, ne sera ni le premier, ni le dernier Chef de l’État à avoir deux ou plusieurs épouses officielles citant ainsi l’exemple des Présidents Adama Barrow, Zuma, Oligui Nguema. « Ils sont tous polygames assumés, Mobutu et Deby père l’ont aussi été (ce n’est qu’un échantillon). Et cela n’a jamais posé un quelconque problème au niveau protocolaire », signale-t-elle.



Pour ainsi dire que « l’épouse qui l'accompagne, sera décrite comme Première dame, et s’il se fait accompagner des deux, ce seront les Premières dames ».