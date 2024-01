Nationalité française : Gabriel Attal lave Karim Wade et… relance la polémique

Karim Wade est désormais exclusivement de nationalité sénégalaise. D’après Le Quotidien, qui donne l’information, le nouveau Premier ministre de la France, Gabriel Attal, et son ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ont signé, mardi 16 janvier, le décret actant la perte de la nationalité française de l’ancien ministre d’État, candidat à la présidentielle du 25 février prochain.



Mais au lieu de clore le débat sur l’éligibilité de Karim Wade, à qui Thierno Alassane Sall reproche de porter la double nationalité franco-sénégalaise, le décret en question le relance. «En effet, signale Le Quotidien, parmi les neuf pièces devant constituer le dossier de candidature à la Présidentielle, il y a une déclaration sur l’honneur. Cette dernière doit être signée par le candidat, qui déclare ainsi respecter scrupuleusement les lois du Sénégal. Et l’une de ces lois est d’être exclusivement de nationalité sénégalaise. Karim Wade, en signant cette déclaration, savait bel et bien qu’il avait la double nationalité et que sa renonciation à la nationalité française, si elle datait bien de cette époque, n’était pas effective. Par conséquent, Wade-fils a délibérément pris l’option de fouler aux pieds les lois du Sénégal.»



Thierno Alassane Sall en écho, sur X (anciennement Twitter) : «Karim Wade administre lui-même la preuve qu’à la date du 26 décembre 2023, à l’expiration des délais de dépôt de candidatures, son dossier était irrecevable, car il avait au moins deux nationalités.»