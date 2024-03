Ndindy : Mara Diop distribue 5 tonnes de riz et plébiscite Amadou Bâ

Ousmane Diop dit Mara a encore perpétré la tradition en ce mois béni de ramadan. Le coordonnateur de l'Alliance Pour la République (Apr) dans la commune de Ndindy a offert cinq tonnes de riz à de nombreuses familles nécessiteuses.



La cérémonie de cette journée sociale s'est tenue jeudi dans cette localité de la région de Diourbel en présence de l'ancien ministre Dame Diop et ses militants et sympathisants.



Le Conseiller Économique, social et environnemental ( CESE) en a profité pour réaffirmer son soutien au candidat de Bby lors de la présidentielle du 24 mars. Ousmane Diop a promis de faire gagner Amadou Bâ à Ndindy avec une victoire écrasante.



Le donateur a également rendu hommage à Dame Diop, coordonnateur départemental de Bby à Diourbel ainsi qu'au président Macky Sall pour son bilan élogieux.



Plus de détails dans cette vidéo ci-dessous :