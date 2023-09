Ndongo Ndiaye, candidat à la Présidentielle : "Pourquoi j'ai quitté Macky Sall et l'APR"

NDongo Ndiaye, ex-basketteur international et candidat à la Présidentielle de 2024, a démissionné, il y a sept mois, du cabinet du président de la Rdpublique et de l'Alliance pour la République dont il était membre depuis 2008.







Devant le "Jury du dimanche" sur iTv, il explique avoir eu un compagnonnage fécond avec le chef de l'État. Il s'agit d'une amitié entre les deux hommes qui a tourné à un engagement politique. "J'ai toujours joué le conseiller pour Macky Sall, mais il est venu le moment de prendre mes engagements", explique-t-il.





Selon lui, il n'y a pas plus placé que Macky Sall, qui a quitté le PDS pour créer son propre parti qui l'a mené au pouvoir. "J'avais une vision différente, elle était complémentaire à celle du chef de l'État. Il a fait son travail et j'assume ma responsabilité dans son bilan. Il y a certaines failles et certaines parties incomplètes, et il fallait s'engager pour rectifier", éclaire Ndongo Ndiaye.





A la question de savoir s'il se doutait que le chef de l'État voulait briguer un troisième mandat, M. Ndiaye se veut catégorique : " S'il disait être candidat, je n'allais pas le soutenir et j'avais prédit qu'il n'allait certainement pas le faire pour l'avoir à plusieurs reprises entendu dire le contraire. J'ai vu des actes qu'il posait qui pouvaient l'intéresser et le pousser à se dédire. J'ai donc coupé court à tout cela. Il n'était pas opportun pour moi de me laisser entraîner dans une discussion qui n'en valait pas la peine. J'ai pris mes responsabilités et trouver la possibilité de trouver une solution à un problème qui n'était pas encore posé : si Macky Sall venait à désister, qui sera le candidat de sa coalition ?".*