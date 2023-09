Ndongo Ndiaye lance son pacte "Mën Na Nekk"

Ce samedi 16 septembre, le candidat à la présidentielle du Sénégal, Ndongo Ndiaye, a choisi le quartier de Grand Médine à Dakar pour lancer sa campagne et présenter son pacte "Mën Na Nekk" (Tout est possible) dédié à la jeunesse sénégalaise.



Devant une foule enthousiaste, il a pris des engagements fermes en faveur de la jeunesse, mettant l'accent sur la nécessité de leur donner une place prépondérante dans la vie politique et économique du pays.



Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, Ndongo Ndiaye a déclaré : "Ce soir, je suis venu prendre des engagements auprès de la jeunesse de Grand Médine et du Sénégal pour leur dire que 'Mën Na Nekk. Sénégal, Sénégalais yi ñoo kay defar.' Il est temps que la jeunesse sénégalaise s'exprime et soit écoutée. Il est temps qu'elle soit responsabilisée dans la gestion du pays. Ces mots incarnent non seulement l'essence de ma campagne, mais symbolisent également mon dévouement à donner une voix à la jeunesse dans la construction de l'avenir de la nation."



Le pacte "Mën Na Nekk" comporte trois engagements phares :



1. Priorité à la Jeunesse : Ndongo Ndiaye s'est engagé à accorder une priorité absolue à la jeunesse en renforçant les investissements dans l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, et la responsabilisation des jeunes dans des fonctions de décision.



2. Réforme du Système Éducatif : Il prévoit également de réformer le système éducatif pour mieux préparer les jeunes au monde de demain, en intégrant des matières telles que la citoyenneté, l'anglais, l'informatique, et l'entrepreneuriat dès le primaire.



3. Soutien aux Femmes : Ndongo Ndiaye envisage la création d'une banque dédiée aux femmes, avec des procédures allégées, pour soutenir leurs activités génératrices de revenus.



Par ailleurs, le candidat a souligné la problématique de la sous-représentation des jeunes dans les instances décisionnelles et la perte de confiance de la jeunesse envers la politique et les dirigeants actuels. Il a également abordé le phénomène alarmant de la migration clandestine et proposé des alternatives visant à retenir les talents au Sénégal.



Dans le domaine de l'emploi, Ndongo Ndiaye s'est engagé à créer massivement des emplois, en particulier dans des secteurs clés tels que l'agriculture, et à réviser le code des marchés publics pour prioriser l'emploi.



Ndongo Ndiaye a appelé la jeunesse à croire en un avenir meilleur et à jouer un rôle actif dans le développement du Sénégal. Son discours s'est conclu sur un message d'espoir et de prospérité pour tous les citoyens.