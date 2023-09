Ndongo Ndiaye : "J'incarne une nouvelle configuration de la politique au Sénégal"

Il faut une nouvelle configuration politique au Sénégal. L’avis est du président du mouvement Partenariat pour paix et la prospérité. Ndongo Ndiaye a donné l'information devant le "Jury du dimanche".







Pour lui, les Sénégalais aspirent au changement et il dit être de ceux de celles qui l'incarnent. "Quand on est jeune, d'un certain âge, pas encore reconnu dans la sphère politique comme un vétéran, on ne vous considère pas. Mais la donne doit changer. Les Sénégalais aspirent à autre chose et il y a nécessairement un désir de changement", dit-il.





Poursuivant, il dt : «Il fallait de nouveaux visages, des gens qui ne sont pas là depuis Mathusalem. Je n’ai jamais assumé certaines responsabilités. Je n’ai jamais assumé une responsabilité décisionnelle dans le pouvoir du président Macky Sall. J’ai été conseiller, j’ai assumé mon rôle de conseiller, j’ai donné mon avis chaque fois que ça a été demandé. J’assume les parties florissantes de mon rôle de conseiller.»