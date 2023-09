Ndongo Ndiaye : "Le prochain président sera plus jeune que Macky, BBY est à l’agonie"

La coalition Benno Bokk Yaakaar est à l'agonie, son attelage se défait progressivement. Toutes les personnalités politiques qui rôdent autour du pouvoir vont aller faire autre chose. C'est l'avis de Ndongo Ndiaye, ancien conseiller du président Sall et candidat déclaré à la Présidentielle de 2024.







Il ajoute au micro du "Jury du dimanche" qu'il y a aussi une jeunesse qui toque à la porte et va l'ouvrir en 2024. Le président que nous aurons après les élections sera né après les années 1970. Il sera plus jeune que Macky Sall, affirme-t-il.





Parlant de celui qui sera à la tête du pays à la suite de la Présidentielle de 2024, l'ancien basketteur note qu'il aura une vision qui sera comparable à celui des Sénégalais. Selon lui, Macky Sall n'a jamais eu cette vision même si, pendant quinze, il a essayé de le conseiller en interne. "Macky n'a jamais emprunté le langage de la jeunesse. J'assume le manquement à ses côtés. Mais je suis l'une des personnes qui aient porté la voix de la victoire".





Au Sénégal, on a tout pour décoller. Il nous reste seulement cette nouvelle conscience et une nouvelle personne pour propulser cet élan, selon M. Ndiaye. "Le Sénégal a plus besoin d'hommes de qualité que de programmes de qualité. Le Plan Sénégal émergent n'est pas mal, mais la qualité de ceux qui le mettent en oeuvre fait défaut. Il ne sera point un enjeu de programme, mais d'hommes de qualité", note-t-il.