Négociation Macky-Sonko : Boubacar Camara dément Karim Wade

Sur son compte X (ex twitter), Karim Wade a parlé d'une négociation en cours entre le président de la République, Macky Sall et Ousmane Sonko. Il a cité Boubacar Camara parmi les médiateurs. Mais la réponse de ce dernier ne s'est pas fait attendre. "Dans un récent tweet, vous m'avez mis dans le lot de « ceux qui officient sans relâche et dans la plus grande discrétion » pour la libération du Président @SonkoOfficiel. Même si je ne comprends pas la motivation de cette sortie, j'ose espérer, vous connaissant relativement bien, que vous l'avez fait de bonne foi, sans aucune volonté de diffuser des informations infondées", a précisé Boubacar Camara.