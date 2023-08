Ngagne Demba Touré et Cie : au moins 200 membres de Pastef exilés (Source A)

C’est le journal Source A qui donne l’information. Me Ngagne Demba Touré, qui a quitté le Sénégal pour échapper à la justice qui le traquait, n’est pas le seul membre de Pastef à avoir pris le chemin de l’exil.



Le journal compte «au moins» 200 Patriotes qui ont décidé de fuir le pays et sa justice qu’ils jugent instrumentalisée. «La plupart espèrent que les choses vont changer avec l’arrivée d’un nouveau régime après le départ de celui de Macky Sall».



Source A avance que de nombreux départs de militants de Pastef ont été enregistrés à Ziguinchor, la commune dont le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, est le maire.



Quid des destinations ? Le journal cite l’Europe et l’Amérique latine.