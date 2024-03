Ngaye Mékhé : Khalifa Sall détaille son programme d'un milliard F CFA par commune

Le programme un milliard par commune élaboré par le candidat de la coalition Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, est salué par plusieurs observateurs. Mais certains s’interrogent sur sa faisabilité. En campagne dans le département de Thiès, précisément à Tivaouane, Ndiassane et Ngaye Mékhé ce vendredi, il est revenu en détail sur cette proposition.



‘’La réforme de l’État que nous voulons faire sera axée sur une plus grande décentralisation pour que les populations ressentent leur propriété. Ici à Ngaye Mékhé, par exemple, il n’y a aucune infrastructure. Dans notre programme, nous avons prévu d’allouer un milliard F CFA par commune au Sénégal. Cette somme sera pour l’investissement et non pour le fonctionnement. Nous voulons que chaque commune puisse régler ses besoins primaires. Nous l’avons testé et cela est bien possible’’, rassure Khalifa Sall.



Selon l'ancien maire de Dakar, ‘’cette somme va être tirée du budget consolidé d’investissement (Bci). C’est ce dernier qu’il faut décentraliser, ainsi que la cellule des marchés et les juges des comptes. Cela va permettre aux travaux effectués dans les collectivités d’avoir un impact dans les communes. Nous allons aussi adapter le Code des marchés pour que tout vienne dans la collectivité’’.



Khalifa Sall a promis aussi de développer les petites et moyennes entreprises pour créer de la richesse dans toutes les localités du pays.