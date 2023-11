Nomination des membres de la CENA : Abdourahmane Diouf reconnaît la ‘’subtilité’’ de Macky Sall

La nomination des membres de la CENA par le Président Macky Sall continue de susciter des réactions. Évoquant ce sujet au cours de l'émission "Jury du dimanche", le Docteur Abdourahmane Diouf est convaincu que le Chef de l'Etat a agi avec ‘’ subtilité’’.



‘’Il a changé une illégalité par une autre illégalité. Et c’est d’ailleurs ce qu’il essaie de présenter comme argument. Parce que tout le monde savait que la CENA, telle qu’elle fonctionnait dans sa composition, n’était pas légale. On devait changer un certain nombre de membres depuis longtemps. Et puisque l’opposition en avait fait son cheval de bataille, lui, il n’en a jamais tenu compte. Donc, il se contentait de cette illégalité dans la composition de la CENA, tant que ça lui plaisait, tant que la CENA était à ses ordres. Et maintenant, une fois que la CENA a pris une décision contraire aux intérêts de la République, aux intérêts politiques du régime, le président Macky Sall les a changés. C’est là que se trouve la subtilité ‘’, a-t-il fait savoir.



Parce que, selon le leader du parti Awalé et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, ‘’quand vous critiquez ce changement, on vous dit mais c’est vous qui avez dit qu’il fallait changer la composition de la CENA. Mais c’est une illégalité qui remplace une autre illégalité’’.