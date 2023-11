Nomination des membres de la Cena : Le Cosce dévoile des irrégularités

Suite au décret de nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome (Cena), le Collectif de la société civile pour les élections (Cosce) a constaté « des violations manifestes de la loi ».







Ainsi trois irrégularités ont été dévoilées par le Cosce. Il s’agit «du non-respect du principe de consultation des corps constitués, des choix de personnalités indépendantes, neutres et impartiales, du non-respect du mandat de six ans et renouvelable par tiers tous les trois ans».





Dans son communiqué parvenu à Seneweb, le Cosce considère que « ce décret pris par l’autorité suprême tend à jeter le discrédit sur l’institution en charge des élections ».





Ainsi, pour rétablir les choses, le Cosce lance « un appel solennel au président de la République » lui demandant de bien vouloir « retirer ce décret et de le remplacer par un nouveau conforme à nos lois et règlements». Car, dit-il, « cette décision dépend substantiellement une élection présidentielle apaisée et inclusive ».