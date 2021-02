Nomination en Conseil des ministres : Macky ‘’renforce’’ Assome Diatta

Avec l’affaire des Dipa qui avaient secoué le secteur du commerce, beaucoup personnes s’attendaient à des sanctions du Président de la République à l'encontre de son ministre de tutelle Aminata Assome Diatta. A la place d’une punition, elle a été ''renforcée'' avec la nomination de certains de ses proches.En effet, lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 10 février 2021, Macky Sall a nommé par décret Driss Junior Diallo, ingénieur financier de formation, comme nouveau DG de l'Organe de Régulation du Système de Récépissé et d'Entrepôt (ORSRE) au ministère du Commerce et des PME. Il a comme PCA Mohamed Mbengue, un enseignant de formation.Bacary Diatta, Dr vétérinaire et océanographe est placé Directeur Général du Laboratoire national de contrôle et d'analyse au ministère du Commerce et des PME, avec comme PCA Khalilou Danfa, gestionnaire. Tous des poulains d’Amina Assome Diatta et originaires de la Casamance.Des nominations accueillies à bras ouverts par les partisans du ministre du Commerce. ‘’De mémoires d'hommes, jamais dans un communiqué, un président de la République a pris pareilles mesures en faveur des cadres politiques d'une région comme la Casamance. Du côté de la jeunesse de la mouvance présidentielle, particulièrement de Benno Bokk Yakaar (BBY), la satisfaction est totale car cette surprise était la moins attendue de son Excellence monsieur Macky Sall dans ce contexte’’, lance, Charles Bachir Niang, membre de Bby et proche du ministre du Commerce.Ces décisions sont sans doute politiques et posées par le patron de la coalition présidentielle pour renverser la tendance dans la région de Ziguinchor particulièrement à Bignona qu’il avait perdue lors de la dernière élection présidentielle.