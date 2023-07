Non à un 3ème mandat: La lettre du Cudis à Macky Sall

Le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (Cudis) a réagi suite à la décision de non candidature à la prochaine présidentielle de 2024 de Macky Sall. Dans une lettre rendue publique et signée par leur président Cheikh Ahmet Tidiane SY Al Amine, ils ont félicité le Chef de l’État tout en lui témoignant de «l’importance qu’il a toujours accordée à la voix des autorités religieuses du pays et de tous les efforts consentis pour consolider les cités saintes, émettrices des principes de notre cohésion nationale et sanctuaires des enseignements islamiques contre les extrémismes ». Voici l’intégralité du document.







Dakar, le 05 juillet 2023









LE CADRE UNITAIRE DE L’ISLAM AU SENEGAL (CUDIS) vous présente ses hommages les plus déférents et vous félicite d’avoir pris la décision apaisante et hautement responsable de ne pas vous présenter pour une troisième candidature. Vous respectez ainsi dans ce moment crucial pour l’avenir et malgré toutes les tentations, la valeur de la parole donnée avec force et engagement devant Allah (qu’Il soit Glorifié et Exalté), dès votre première élection en 2012 et réaffirmée à la veille de votre réélection en 2019. Vous avez confirmé la sincérité de votre serment devant nos plus hautes autorités religieuses et vous contribuez ainsi à revaloriser à l’intention de toutes les composantes de la nation une vertu foncièrement sénégalaise héritée de nos ancêtres.





Cette grande décision, revêtue du manteau de la noblesse et de l’amour de la patrie, occupera une place majeure dans la catégorie de choix historiques de vos illustres prédécesseurs qui ont sublimé l’image du Sénégal, et préservé la place de notre pays parmi les démocraties majeures. Elle vous propulsera également parmi les grands leaders de votre temps qui continueront à illustrer la qualité des sénégalais et leur reconnaissance à l’échelle continentale et mondiale.





Nous témoignons de l’importance que vous avez toujours accordée à la voix des autorités religieuses de notre pays et de tous les efforts consentis pour consolider les cités saintes, émettrices des principes de notre cohésion nationale et sanctuaires des enseignements islamiques contre les extrémismes. Vous nous avez également à plusieurs occasions, démontré votre ouverture et votre sens de l’écoute ainsi que votre détermination à préserver envers et contre tout, la stabilité légendaire du Sénégal et la solidité des fondements de notre vivre ensemble.