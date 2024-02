Non-fiabilité du fichier du Conseil constitutionnel : Le collectif des candidats spoliés ne lâche pas l'affaire

Le collectif des candidats spoliés ne démord pas sur la non-fiabilité du fichier avec lequel le Conseil constitutionnel a procédé à leur élimination.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, il assure que son objectif demeure la mise en place d’un dispositif politique et consensuel afin que justice leur soit rendue. Les candidats spoliés réclament réparation après les graves violations de leur droit de citoyen en règle avec toutes les dispositions retenues pour être candidats à l’élection présidentielle.





Ils rejettent avec fermeté les thèses sulfureuses et peu respectables prétendant que "le droit a été dit" et "qu’aucune manipulation de nos clés USB ou de nos fichiers de parrainages n’a eu lieu !".





"Nous avons les preuves du contraire et sommes prêts à démontrer nos thèses aux auteurs de telles affirmations injustes, voire infamantes. Au regard des résultats désastreux de ce système, avec dysfonctionnements prouvés, le collectif lance un appel pour des actions collectives et concertées, de mobilisation et de sensibilisation pour la suppression du système de parrainage citoyen

dans le processus électoral au Sénégal ; la cohésion et la massification du collectif pour un système électoral crédible, transparent, participatif et démocratique", lit-on dans le communiqué.





Ainsi, les candidats spoliés ne lâchent pas le morceau. "Notre collectif restera debout et avec le peuple sénégalais, nous userons de tous les moyens pour préserver le modèle démocratique sénégalais, pour