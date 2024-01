NON-RESPECT DES RÈGLES CONSTITUTIONNELLES: Rv/Thiès face aux détracteurs de Thierno Alassane Sall









La coordination départementale de Thiès de la République des valeurs/Réewum Ngor se désole de constater que «certains hommes politiques qui aspirent à diriger notre pays, font fi de certaines règles constitutionnelles pour leur propre intérêt».





Les responsables de la République des valeurs se disent «fiers de (leur) leader, le président Thierno Alassane Sall, qui dénonce ou tire la sonnette d'alarme pour alerter l'opinion sénégalaise, chaque fois qu'une irrégularité constitutionnelle est perpétrée par des hommes politiques, quel que soit leur camp».





Selon la coordination départementale de Thiès, «le président Thierno Alassane Sall propose d'ailleurs dans son programme la refondation de notre pacte républicain pour une gouvernance de principe, saine et transparente, conçue exclusivement pour l'intérêt des Sénégalais». Malheureusement, dit-elle remarquer, «dans notre pays, les manoeuvres malsaines et les calculs politiciens priment sur les valeurs et dégradent notre espace politique».