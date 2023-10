Nouveau gouvernement : Des responsables de l’APR dénoncent la non-nomination d’un ministre issu de Touba





Après la publication du nouveau gouvernement hier soir, les sentiments sont partagés dans l'opinion. À Touba, c’est la colère noire des responsables de l’APR qui disent être laissés en rade par le président Macky Sall et son Premier ministre Amadou Ba dans les nominations ministérielles. Les proches et sympathisants de Serigne Abdoul Ahat Gueye Gaindé Fatma, qui espéraient un portefeuille ministériel pour leur leader, montent au créneau et dénoncent un manque de considération envers les militants de Touba.





« Nous sommes très peinés et totalement déçus de ne pas voir le nom de Cheikh Abdoul Ahat Mbacké Gaindé Fatma dans ce nouveau gouvernement du président Macky Sall. Nous lui rappelons que Cheikh Abdoul Ahat Mbacké lui a tout donné en termes d’engagement, de soutien, de fidélité et de loyauté. Son image a été toujours ternie par des chefs religieux de son rang, des détracteurs politiques à cause de son appartenance à l'APR. Vraiment, Cheikh Abdou méritait un poste de ministre. Et l'histoire retiendra que Touba est la seule grande commune du Sénégal qui n'a jamais eu de ministre durant ces 12 ans", fustige Bathie Sogue, responsable APR à Touba sur Rfm.





Le responsable "apériste" d'ajouter : « Comment peut-on gagner des élections sans aucune responsabilité de haut rang dans les affaires de l'État ? Nous demandons au Premier ministre et futur candidat Amadou Ba de rectifier le tir sur les postes de direction, sinon battre campagne à Touba pour la coalition de BBY pour les élections de 2024 à venir, c’est peine perdue. »