Nouveau retour de parquet pour les maires Maïmouna Dièye et Djamil Sané

Les maires des Parcelles-Assainies et de la Patte d’oie vont passer un long week-end. Djamil Sané et Maïmouna Dièye ont fait ce vendredi l'objet d'un nouveau retour de parquet , confie Me Amadou Sow à Seneweb.





Ces responsables de Pastef vont garder leur mal en patience jusqu'à lundi en attendant la désignation d'un juge d'instruction d'après l'avocat susnommé.





Le duo a été déféré par la Dic pour appel à l'insurrection et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique.