Nouvel an : Le message de Doudou Ka

Doudou Ka, ministre de l'Economie et du Plan a adressé ses vœux aux Sénégalais pour l'année 2024. L'intégralité de son message.



"Je voudrais adresser à chacune et chacun d’entre vous, mes vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse année #2024. Cette nouvelle année marque l’entrée du #Sénégal dans le cercle des pays gaziers et pétroliers.



Cette perspective s’annonce porteuse d’espérance, avec des ambitions de souveraineté économique, d’industrialisation et de protection sociale universelle. J’invite chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais à regarder le futur avec optimisme et confiance.



C’est le legs de prospérité du @PR_Senegal @Macky_Sall et sa belle contribution dans le destin et la grandeur d’un Sénégal qu’il a changé et modernisé.



J’aimerais du fond du cœur, lui adresser des vœux particuliers et lui exprimer toute notre reconnaissance. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse #année 2024 avec vos familles et vos proches."