Nouvel attelage gouvernemental : Fada, Makhtar Cissé, Lat Diop, Oumar Youm... les entrants

Reconduit à son poste de Premier ministre après la dissolution du gouvernement le weekend dernier, Amadou Ba vient de former sa nouvelle équipe. Celle-ci est marquée par des confirmations, des changements de poste et de nouveaux entrants. Choisies sans doute pour apporter du sang neuf dans ces ultimes périodes du régime à quatre mois de la Présidentielle de 2024, plusieurs personnalités font ou refont leur entrée dans le gouvernement Ba II.