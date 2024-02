Nouvelle date pour la Présidentielle : La proposition de Zahra Iyane Thiam

Pour Zahra Iyane Thiam (membre de Benno Bokk Yaakaar), la meilleure date pour la tenue de l'élection présidentielle de 2024 serait le 17 mars.







Cependant, pour que le scrutin puisse se tenir à cette date, il faudrait quelques réaménagements, comme le raccourcissement de la campagne électorale, notamment celui du second tour, s'il devait avoir lieu.





"Ainsi, il convient de prendre un décret de fixation de la nouvelle date pour l'élection. Tant mieux pour la République et le Sénégal, si les jours qui nous séparent du 2 avril nous permettent de convoquer le collège électoral le 17 mars avec une période de 21 jours de campagne à compter du 24 février. Les résultats après étude de la CDRV et de la CNRV et la proclamation du Conseil constitutionnel tiendront sur six jours. Si un 2e tour intervient, il pourrait se tenir le 31 mars avec une période de campagne de six jours, en lieu et place des 15 jours. Ainsi, la proclamation définitive des résultats du second tour, au 1er, voire 2 avril, permettra la prestation de serment au 3 avril", a écrit sur X la directrice générale de l'ASEPEX.





"Si nous considérons que nous sommes en campagne électorale permanente, les délais importent peu, seul le respect strict des règles républicaines doit guider et justifier les décisions à prendre", souligne Zahra Iyane Thiam.