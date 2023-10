Octobre Rose : Le plaidoyer fort de Thérèse Faye Diouf pour le dépistage précoce

Au Sénégal, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein sont parmi les problématiques de santé les plus préoccupantes pour les femmes. Face à cette situation, l'Agence pour la Couverture Maladie Universelle (ANACMU) a organisé ce samedi 28 octobre 2023 une journée de dépistage de ces maladies. Un événement marqué par la présence de la ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l'Équité sociale et territoriale, Thérèse Faye Diouf. « Il s'agit pour nous tous de montrer notre élan commun à nous investir dans la lutte contre le cancer qui a fait tant de ravages dans le monde, a-t-elle déclaré lors de son allocution. Et malheureusement, l'ignorance et le manque de ressources freinent souvent sa prévention et son dépistage précoce. C'est pourquoi cette campagne de sensibilisation dénommée Octobre Rose revêt une importance capitale dans notre pays ».



En présence de Dr Bocar Mamadou Daff, Directeur général de l’ANACMU, la ministre de la Santé a invité les agents de santé, la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) à sensibiliser davantage les populations contre ces maladies.



« Avec les campagnes de communication, de sensibilisation , les populations sont informées sur les facteurs de risques, les signes d'alerte et les comportements à adopter pour prévenir la maladie. Alors, elles constituent une opportunité pour les femmes de bénéficier d'un examen médical complet et d'une prise en charge adaptée si besoin », a souligné Thérèse Faye Diouf.



La Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l'Équité sociale et territoriale exhorte les femmes à convaincre à pratiquer ces gestes simples qui peuvent leur sauver la vie. Et, appelle par ailleurs les hommes à se joindre au combat : « Il est primordial que chaque femme soit consciente de l'importance de l'auto palpation régulière et de la consultation médicale en cas de doute. La lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus nous interpelle. Tous les facteurs de risque étant de nature multiples, les interventions doivent suivre la même trajectoire en prenant une dimension pluridisciplinaire et en mobilisant tous les acteurs concernés. Les hommes, en tant que partenaires, frères et pères, ont un rôle crucial à jouer pour encourager les femmes de leur entourage à prendre soin de leur santé ».



Dans ce même sillage, Thérèse Faye Diouf estime que nous « devons tous être des relais pour participer pleinement à la sensibilisation afin de limiter sa propagation. Et, le dépistage précoce est la meilleure solution pour prévenir le cancer ».